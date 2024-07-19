Месси вошел в тройку лучших спортсменов 21 столетия по версии ESPN

Роналду стал лишь тринадцатым.

Американское издание ESPN опубликовало топ-100 лучших спортсменов 21 века по их версии.

Первую строчку занял пловец Майкл Фелпс, вторую заняла теннисистка Серена Уильямс, тройку лидеров замкнул футболист Лионель Месси.

В пятерку также вошли баскетболист Леброн Джеймс и игрок в американский футбол Том Брэди.

Извечный конкурент Лионеля Месси Криштиану Роналду занял лишь 13-е место.

Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.

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Топ-15 лучших спортсменов 21 столетия по версии ESPN

Майкл Фелпс (плавание, США) Серена Уильямс (теннис, США) Лионель Месси (футбол, Аргентина) Леброн Джеймс (баскетбол, США) Том Брэди (американский футбол, США) Роджер Федерер (теннис, Швейцария) Симона Байлз (спортивная гимнастика, США) Тайгер Вудс (гольф, США) Усэйн Болт (бег, Ямайка) Кобе Брайант (баскетбол, США) Новак Джокович (теннис, Сербия) Рафаэль Надаль (теннис, Испания) Криштиану Роналду (футбол, Португалия) Стеф Карри (баскетбол, США) Кэтрин Падлеки (плавание, США)

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