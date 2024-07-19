Месси вошел в тройку лучших спортсменов 21 столетия по версии ESPN
Роналду стал лишь тринадцатым.
Американское издание ESPN опубликовало топ-100 лучших спортсменов 21 века по их версии.
Первую строчку занял пловец Майкл Фелпс, вторую заняла теннисистка Серена Уильямс, тройку лидеров замкнул футболист Лионель Месси.
В пятерку также вошли баскетболист Леброн Джеймс и игрок в американский футбол Том Брэди.
Извечный конкурент Лионеля Месси Криштиану Роналду занял лишь 13-е место.
Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.
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Топ-15 лучших спортсменов 21 столетия по версии ESPN
- Майкл Фелпс (плавание, США)
- Серена Уильямс (теннис, США)
- Лионель Месси (футбол, Аргентина)
- Леброн Джеймс (баскетбол, США)
- Том Брэди (американский футбол, США)
- Роджер Федерер (теннис, Швейцария)
- Симона Байлз (спортивная гимнастика, США)
- Тайгер Вудс (гольф, США)
- Усэйн Болт (бег, Ямайка)
- Кобе Брайант (баскетбол, США)
- Новак Джокович (теннис, Сербия)
- Рафаэль Надаль (теннис, Испания)
- Криштиану Роналду (футбол, Португалия)
- Стеф Карри (баскетбол, США)
- Кэтрин Падлеки (плавание, США)
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