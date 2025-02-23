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Футбол

Гвардиола: Со времени, как я приехал в Англию, уровень чемпионата значительно вырос

Пеп расхвалил едва ли не все команды АПЛ.
Сегодня, 13:36
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями об эволюции АПЛ.

По словам испанца, уровень лиги значительно вырос по сравнению с 2016, когда он стал рулевым «горожан».

«С тех пор, как я приехал сюда 9 лет назад, Премьер-лига изменилась. Очень сильно изменился уровень команд. Я не знаю, как было до этого, но сейчас каждый может победить каждого. Раньше, возможно, претендентами на чемпионский титул были 1, 2 или 3 команды. Но сейчас их много.

Также есть середняки, такие как Борнмут, Брайтон. Боже мой, они исключительные. Честно говоря, они исключительные - тренеры, футболисты, персонал по подбору игроков. Сегодня такие команды вышли на высокий уровень.

Вулверхэмптон, который почти весь сезон находился в зоне вылета и рядом с ней. Ты играешь с ними и видишь, что несколько игроков их команды, то, как они выступают, они могут играть за нас».

Также Пеп заявил, что из-за роста уровня лиги, по его мнению, будет невозможно повторить достижений Манчестер Сити, по крайней мере при его жизни.

«Все команды стали более сложными соперниками. Поэтому ни одна команда больше не сможет набрать 100 очков и выиграть АПЛ 4 раза подряд. По крайней мере при моей жизни», - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник Ливерпуля поделился мыслями о грядущей игре против Ман Сити.

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