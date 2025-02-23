Реал и Бавария хотят подписать звезду Ливерпуля
Вирджил ван Дейк может оказаться в стане другого европейского топ-клуба.
На фоне неопределенности в будущем Вирджила ван Дейка начали появляться слухи о вероятном уходе игрока из Ливерпуля.
Как сообщает TBRFootball, Вирджилом интересуются два европейских топ-клуба. Речь идет о Реале и Баварии.
Детали возможного перехода неизвестны кроме того, что нидерландец достанется кому-то из этих двух коллективов бесплатно, ведь его уход из Ливерпуля возможен только в случае не продления контракта, который истекает летом.
Напомним, ранее сам ван Дейк высказался о своем будущем.
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