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Футбол

Реал и Бавария хотят подписать звезду Ливерпуля

Вирджил ван Дейк может оказаться в стане другого европейского топ-клуба.
Сегодня, 20:03

На фоне неопределенности в будущем Вирджила ван Дейка начали появляться слухи о вероятном уходе игрока из Ливерпуля.

Как сообщает TBRFootball, Вирджилом интересуются два европейских топ-клуба. Речь идет о Реале и Баварии.

Детали возможного перехода неизвестны кроме того, что нидерландец достанется кому-то из этих двух коллективов бесплатно, ведь его уход из Ливерпуля возможен только в случае не продления контракта, который истекает летом.

Напомним, ранее сам ван Дейк высказался о своем будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бавария реал

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