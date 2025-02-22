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Футбол

Ван Дейк высказался о своем будущем на фоне неопределенности с новым контрактом

Вирджил доволен своим текущим положением.
Сегодня, 15:59
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мыслями о своем положении.

По словам футболиста, ему хорошо в стане мерсисайдцев и он предпочитает не думать о том, что его контракт истекает летом этого года и до сих пор не продлен.

«Я в очень хорошей физической и психологической форме, и единственное, на чем я сейчас сосредоточен, - это попытка добиться успеха в Ливерпуле.

Я хочу быть лучшим капитаном и игроком, каким только могу быть для команды и клуба», - заявил игрок в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль не смог победить Астон Виллу.

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