Ван Дейк высказался о своем будущем на фоне неопределенности с новым контрактом

Центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мыслями о своем положении.

По словам футболиста, ему хорошо в стане мерсисайдцев и он предпочитает не думать о том, что его контракт истекает летом этого года и до сих пор не продлен.

«Я в очень хорошей физической и психологической форме, и единственное, на чем я сейчас сосредоточен, - это попытка добиться успеха в Ливерпуле.

Я хочу быть лучшим капитаном и игроком, каким только могу быть для команды и клуба», - заявил игрок в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль не смог победить Астон Виллу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!