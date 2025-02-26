"Ему нужно принять решение": Гвардиола - о контракте Де Брюйне

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с полузащитником Кевином Де Брюйне, у которого истекает контракт с клубом.

По словам наставника "горожан", бельгийский футболист должен сам определиться, каким будет его следующий шаг в карьере.

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"Де Брюйне должен принять решение, это самое главное. Он должен быть полностью честным с самим собой, что он чувствует и что может сделать в следующий период своей жизни.

Летом ему исполнится 34 года, и ему нужно будет принять решение, как это сделал Давид Сильва, например, и многие другие", - приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, что контракт Де Брюйне с Манчестер Сити рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне бельгиец провел 27 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити определился с приоритетами на летнее трансферное окно.

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