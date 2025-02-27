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Топ-клубы Европы интересуются лидером Баварии

Йозуа Киммих может сменить клубную прописку.
Сегодня, 19:59
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Полузащитник мюнхенской Баварии Йозуа Киммих с серьезной вероятностью летом покинет клуб.

Как сообщает Кристиан Фальк, игроком интересуются ПСЖ, Интер и Ливерпуль. Парижане хотели подписать Киммиха еще летом, однако, тогда Йозуа отказался.

Относительно Баварии, то «красные» отозвали последнее предложение относительно нового контракта, однако переговоры еще могут возобновиться.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль и еще один клуб АПЛ также интересуется Френки де Йонгом

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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