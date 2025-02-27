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Футбол

Топ-клубы АПЛ намерены подписать хавбека Барселоны

Френки де Йонг может перебраться в английский чемпионат.
Сегодня, 17:59
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Fichajes, хавбеком "сине-гранатовых" интересуется Арсенал и Ливерпуль. "Канониры", якобы, готовы заплатить 75 млн евро.

Ливерпуль следит за ситуацией с контрактом игрока, однако, пока не готов делать серьезных шагов.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона продаст своего дорогостоящего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Френки де Йонг

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