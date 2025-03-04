Барселона готова продать своего молодого игрока в Саудовскую Аравию

Каталонская Барселона намерена избавиться от вингера Ансу Фати летом.

Как сообщает Sport, Барселона начала контактировать с Жорже Мендешем. «Сине-гранатовые» хотят, чтобы агент нашел игроку новую команду.

Речь идет, в частности, о переходе Фати в один из клубов Саудовской Аравии, однако, в какой именно, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может приобрести английского таланта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!