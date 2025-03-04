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Футбол

Барселона готова продать своего молодого игрока в Саудовскую Аравию

Ансу Фати может покинуть "сине-гранатовых".
Сегодня, 12:38
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Каталонская Барселона намерена избавиться от вингера Ансу Фати летом.

Как сообщает Sport, Барселона начала контактировать с Жорже Мендешем. «Сине-гранатовые» хотят, чтобы агент нашел игроку новую команду.

Речь идет, в частности, о переходе Фати в один из клубов Саудовской Аравии, однако, в какой именно, не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал может приобрести английского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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