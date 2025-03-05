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Футбол

Довбик попал в символическую сборную тура Серии А

Украинец стал единственным игроком Ромы в 11-ке.
Сегодня, 18:34
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 27-го тура Серии А Рома смогла победить Комо благодаря голу Артема Довбыка.

По итогам игрового уик-энда пресс-служба Лиги определила символическую сборную.

Довбык возглавил трио атаки, где ему составляют компанию Педро и Флориан Товен.

Также стоит отметить, что на скамейку запасных в этой команде попал одноклубник Артема Алексис Салемакерс.

Напомним, ранее Раньери высказался о забитом мяче Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А артем довбик

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