Ждал выхода на поле два года: Деле Алли дебютировал за Комо с быстрого удаления
В субботу, 15 марта, Комо провел гостевой матч с Миланом в рамках 29-го тура итальянской Серии А.
Новичку элитного дивизиона удалось повести в этой встрече, но в итоге он потерпел поражение со счетом 1:2.
Читай также: Милан одержал волевую победу над амбициозным новичком Серии А
В составе "бьянкоблу" в этом поединке дебютировал английский полузащитник Деле Алли, который отметил свое возвращение на поле впервые за два года быстрым удалением.
Англичанин появился на поле на 81-й минуте, выйдя на замену, а уже спустя девять минут грубо сфолил против соотечественника из Милана Рубена Лофтуса-Чика, "въехав" оппоненту сзади в голеностоп.
Изначально арбитр показал Алли желтую карточку, но после обратился к помощи VAR. Посмотрев видеоповтор, судья решил выписать игроку уже прямую красную. Не менять свое решение на более жесткое рефери умоляли не только игроки Комо, но и еще один соотечественник Деле из стана "россонери" Кайл Уокер, однако арбитр остался непреклонен.
Вашему вниманию обзор матча Милан - Комо:
Алли из-за травм не играл с февраля 2023 года, а в январе этого года подписал контракт с Комо. Договор англичанина с итальянским клубом рассчитан до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А.
Источник видео: MEGOGO
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!