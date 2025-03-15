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Футбол

Ждал выхода на поле два года: Деле Алли дебютировал за Комо с быстрого удаления

Англичанин выдал "блистательное" возвращение, отыграв всего девять минут.
Вчера, 23:05
Деле Алли / Getty Images
Деле Алли / Getty Images

В субботу, 15 марта, Комо провел гостевой матч с Миланом в рамках 29-го тура итальянской Серии А.

Новичку элитного дивизиона удалось повести в этой встрече, но в итоге он потерпел поражение со счетом 1:2.

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В составе "бьянкоблу" в этом поединке дебютировал английский полузащитник Деле Алли, который отметил свое возвращение на поле впервые за два года быстрым удалением.

Англичанин появился на поле на 81-й минуте, выйдя на замену, а уже спустя девять минут грубо сфолил против соотечественника из Милана Рубена Лофтуса-Чика, "въехав" оппоненту сзади в голеностоп.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Изначально арбитр показал Алли желтую карточку, но после обратился к помощи VAR. Посмотрев видеоповтор, судья решил выписать игроку уже прямую красную. Не менять свое решение на более жесткое рефери умоляли не только игроки Комо, но и еще один соотечественник Деле из стана "россонери" Кайл Уокер, однако арбитр остался непреклонен.

Источник: Getty Images

Вашему вниманию обзор матча Милан - Комо:

Алли из-за травм не играл с февраля 2023 года, а в январе этого года подписал контракт с Комо. Договор англичанина с итальянским клубом рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что звезда Милана отклонил выгодное предложение от новичка Серии А.

Источник видео: MEGOGO

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