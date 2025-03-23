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Футбол

Легенда Баварии рассказал о том, с чем он столкнулся перед завершением карьеры

Франк Рибери мог потерять ногу.
Сегодня, 19:37       Автор: Василий Медвидь

Экс-игрок Баварии, Фиорентины и сборной Франции Франк Рибери рассказал о том, какие трудности заставили его завершить карьеру.

По словам Франка, ему могли ампутировать ногу, если бы он продолжал выступать на профессиональном уровне.

«Мое колено болело все чаще и чаще. Я больше не занимался между играми, а отдыхал, чтобы сохранить себя. Я брал 2 выходных, потом 3 или 4.

Я потерял игровой ритм, чтобы спасти себя. Затем во время обследования стало понятно, что у меня больше нет хрящей. Операция в Австрии прошла удачно и мне установили пластину.

Почти через полгода, у меня была серьезная инфекция и в течение пары месяцев я принимал медикаменты. Пластину сняли, а инфекция разъедала меня изнутри. Было так некомфортно, что у меня появились дырки в ноге. У меня был золотистый стафилококк.

Я пролежал в отделении неотложной помощи в австрийской больнице почти две недели. Я был по-настоящему напуган. Мне могли ампутировать ногу. Хирург был невероятный», - сказал Рибери.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария может подписать форварда сенсационного Майнца.

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