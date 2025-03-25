Клуб Бундеслиги интересуется ключевым полузащитником Динамо

Штутгарт рассматривает возможность подписания полузащитника киевского Динамо Николая Шапаренко во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Sky Sport, в немецком клубе высоко оценивают игровые качества 26-летнего футболиста, а скауты швабов уже посетили несколько матчей с участием украинца, чтобы вживую понаблюдать за его выступлениями.

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По информации источника, сумма трансфера Шапаренко, контракт которого с "бело-синими" рассчитан до 2026 года, может составить около 10 миллионов евро.

Отмечается, что сам игрок открыт к переходу, ведь хотел бы попробовать свои силы в топовом чемпионате.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел за Динамо во всех турнирах 26 матчей, отличившись четырьмя голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал установил цену на украинского голкипера Андрея Лунина.

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