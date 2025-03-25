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Футбол

Реал установил цену на Лунина

Мадридский клуб определил сумму, за которую может отпустить украинца.
Сегодня, 10:25       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку.

Как сообщает DefensaCentral, будущее украинского голкипера в Мадриде остается под большим сомнением и "сливочные" могут рассмотреть предложения по игроку.

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Отмечается, что мадридский клуб хочет получить за своего 26-летнего вратаря 20-25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал во всех турнирах всего десять матчей, в которых пропустил 13 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Интерес к украинскому голкиперу приписывают турецкому Галатасараю.

Также ранее сообщалось, что на Лунина претендует топ-клуб английской Премьер-лиги.

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