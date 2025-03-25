Реал установил цену на Лунина
Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку.
Как сообщает DefensaCentral, будущее украинского голкипера в Мадриде остается под большим сомнением и "сливочные" могут рассмотреть предложения по игроку.
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Отмечается, что мадридский клуб хочет получить за своего 26-летнего вратаря 20-25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал во всех турнирах всего десять матчей, в которых пропустил 13 голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Интерес к украинскому голкиперу приписывают турецкому Галатасараю.
Также ранее сообщалось, что на Лунина претендует топ-клуб английской Премьер-лиги.
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