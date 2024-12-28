Лунин принял важное решение о своем будущем

Украинский голкипер готов рассмотреть варианты перехода из Реала в другой клуб.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.

Как утверждает AS, 25-летний вратарь, проигрывая конкуренцию Тибо Куртуа в стане "сливочных", готов выслушать предложения от других команд.

Отмечается, что украинец понимает, что для него могли бы открыться новые возможности по истечении контракта бельгийца в 2026 году, но не исключено, что первый номер Реала получит новый трудовой договор.

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Реал в свою очередь также готов рассмотреть предложения по Лунину, обезопасив себя от бесплатной его потери после продления контракта с украинцем до 2030 года.

Тем не менее, по информации издания, конкретной заинтересованности в украинском голкипере со стороны других клубов пока нет.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов, а в двух поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин вместе с семьей отправился на отдых в горы.

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