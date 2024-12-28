iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин принял важное решение о своем будущем

Украинский голкипер готов рассмотреть варианты перехода из Реала в другой клуб.
Сегодня, 14:59
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб.

Как утверждает AS, 25-летний вратарь, проигрывая конкуренцию Тибо Куртуа в стане "сливочных", готов выслушать предложения от других команд.

Отмечается, что украинец понимает, что для него могли бы открыться новые возможности по истечении контракта бельгийца в 2026 году, но не исключено, что первый номер Реала получит новый трудовой договор.

Читай также: Лунин и Цыганков подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Реал в свою очередь также готов рассмотреть предложения по Лунину, обезопасив себя от бесплатной его потери после продления контракта с украинцем до 2030 года.

Тем не менее, по информации издания, конкретной заинтересованности в украинском голкипере со стороны других клубов пока нет.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов, а в двух поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин вместе с семьей отправился на отдых в горы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал, Анчелотти, Беллингем, Ямаль, Роналду стали лауреатами Globe Soccer Awards 2024 Реал, Анчелотти, Беллингем, Ямаль, Роналду стали лауреатами Globe Soccer Awards 2024
Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Лунин и Цыганков подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги Лунин и Цыганков подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
Реал интересуется одноклубником Забарного Реал интересуется одноклубником Забарного
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
просмотров

Последние новости

Бокс15:58
"Уже прошел свой пик": Тренер сделал прогноз на бой Беринчик - Дэвис
Бокс15:35
Менеджер Усика озвучил сроки его возвращения в ринг
Европа14:59
Лунин принял важное решение о своем будущем
Сборные14:33
Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера
Бокс13:59
Пуэрториканский боксер умер спустя неделю после завоевания титула
Европа13:18
Тренер Арсенала сделал неутешительный прогноз по срокам восстановления лидера команды
12:50
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Бокс12:30
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Биатлон12:00
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
Европа11:50
"Рождественский поцелуй": футболист клуба Серии А опубликовал фото со своим парнем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK