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Лунин и Цыганков подешевели: Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги

Оба украинца стали стоить меньше чем раньше.
Сегодня, 16:39
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Портал Transfermarkt обновил ценники на футболистов Ла Лиги.

Оба украинца, выступающие в чемпионате Испании, а именно Виктор Цыганков и Андрей Лунин стали дешевле на 8 и 5 млн евро соответственно. Их цена теперь составляет 22 и 20 млн евро.

Самым дорогим в Ла Лиге является Винисиус Жуниор, который стоит 200 миллионов евро, на 20 млн дешевле него Ламин Ямаль и Джуд Беллингем, которые тоже вошли в топ-3.

Громкое летнее подписание Реала Килиан Мбаппе теперь стоит 160 млн евро.

Напомним, ранее Цыганков попал в антирейтинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин Виктор Цыганков

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