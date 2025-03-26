Милан следит за защитником аутсайдера Серии А

Диего Коппола может перейти к «россонери».

Итальянский Милан может усилить линию защиты игроком аутсайдера итальянской Серии А.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «россонери» начали активно следить за Диего Копполой из Вероны.

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Скауты Милана присутствовали на матче между «мастифами» и Удинезе как раз, чтобы проследить за Диего.

В текущем сезоне 21-летний итальянец забил 1 мяч в 27 матчах.

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