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Футбол

Бавария нашла альтернативу Вирцу

Эберече Эзе может перейти в Мюнхен.
Вчера, 13:02       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Мюнхенская Бавария определилась с альтернативой Флориану Вирцу.

Как сообщает издание Mirror, «красные» намерены подписать Эберече Эзе из Кристал Пэлас. Между двумя клубами сложились хорошие отношения после трансфера Майкла Олисе.

Сумма трансфера может составить 71 млн евро + примерно 10 млн евро бонусами.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль, который перехватил Вирца у Баварии, также хочет подписать партнера Забарного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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