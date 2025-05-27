Прорывной новичок Штутгарта заинтересовал европейские клубы
Ник Вольтемаде провел отличный дебютный сезон.
Нападающий Штутгарта Ник Вольтемаде попал в сферу интерес многих европейских клубов, пишет Bild.
Напомним, что 23-летний немец провел свой дебютный сезон за "швабов". Его 17 голов помогли клубу выиграть Кубок Германии.
Вольтемаде сразу привлек интерес других клубов. Наиболее активно следят за ситуацией Бавария, Брайтон и Эвертон.
Также мадридиский Атлетико уже связался со Штутгартом в надежде провернуть трансфер.
Однако сам форвард не хочет покидать клуб после первого же сезона, а потому "швабы" уже готовят новый контракт для Вольтемаде.
Также ранее стало известно, что у Лиама Делапа также на руках есть предложения от больших клубов.
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