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Футбол

Прорывной новичок Штутгарта заинтересовал европейские клубы

Ник Вольтемаде провел отличный дебютный сезон.
Сегодня, 15:27       Автор: Андрей Безуглый
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Нападающий Штутгарта Ник Вольтемаде попал в сферу интерес многих европейских клубов, пишет Bild.

Напомним, что 23-летний немец провел свой дебютный сезон за "швабов". Его 17 голов помогли клубу выиграть Кубок Германии.

Вольтемаде сразу привлек интерес других клубов. Наиболее активно следят за ситуацией Бавария, Брайтон и Эвертон.

Также мадридиский Атлетико уже связался со Штутгартом в надежде провернуть трансфер.

Однако сам форвард не хочет покидать клуб после первого же сезона, а потому "швабы" уже готовят новый контракт для Вольтемаде.

Также ранее стало известно, что у Лиама Делапа также на руках есть предложения от больших клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт

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