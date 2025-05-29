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Футбол

Бывший игрок МЮ возглавил Хаддерсфилд - это его первая тренерская работа

Ранее экс-вратарь выполнял обязанности ассистента тренера клуба АПЛ.
Сегодня, 09:13
Ли Грант / Getty Images
Ли Грант / Getty Images

Английский наставник Ли Грант впервые в своей карьере стал главным тренером, возглавив клуб Хаддерсфилд Таун.

Официальный сайт команды подтвердил назначение Гранта. Сообщается, что 42-летний английский специалист подписал трехлетний контракт и начнет подготовку к сезону-2025/26 в Лиге 1, третьем английском дивизионе.

Ранее бывший вратарь Манчестер Юнайтед успешно ассистировал другому выходцу из МЮ - Кирану Маккенне -  в Ипсвич Таун. Вместе этот тренерский штаб дважды поднимал в классе Ипсвич - с Лиги 1 до Чемпионшипа, а затем и до Премьер-лиги.

На счету Гранта более 500 матчей за карьеру футболиста, которую он завершил в Манчестер Юнайтед, где параллельно и получал тренерский опыт.

Говоря о тренерах, ранее сообщалось, что легенду Милана Филиппо Индзаги на тренерском посту может сменить другой звездный в прошлом футболист "россонери".

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