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Футбол

Штутгарт назвал цену своего лидера

Анджело Штиллер обойдется в солидную сумму.
Сегодня, 14:45       Автор: Андрей Безуглый
Анджело Штиллер / Getty Images
Анджело Штиллер / Getty Images

Штутгарт определился с ценником Анджело Штиллера, пишет AS.

Напомним, 24-летним игроком заинтересовался Реал. Точнее, его хотел бы видеть в своей команде Хаби Алонсо, который хорошо знаком с хавбеком.

Штутгарт согласен продать Штиллера, однако потребует за игрока минимум 50 млн евро.

Также в контракте полузащитника есть пункт об отступных в 32 млн евро, однако он активируется лишь в 2026 году. Да и Штутгарт может его аннулировать, если выплатит игрока 2 млн евро.

Интересно, что агентом Штиллера является Фолькер Штрут, который ранее работал с Тони Кроосом. Пока Реал не делал официальное предложение.

Ранее также сообщалось, что Байер отклонил очередное предложение по Виртцу.

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