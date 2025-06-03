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Футбол

Бавария предложила символическую сумму за право использовать новичка на Клубном ЧМ-2025

Чемпион Германии далек от договоренности с принципиальным соперником.
Сегодня, 15:49       Автор: Антон Федорцив
Йонатан Та / Getty Images
Йонатан Та / Getty Images

Мюнхенская Бавария пытается договориться об участии защитника Йонатана Та на Клубном чемпионате мира. "Ротен" готовы заплатить 200-400 тысяч евро леверкузенскому Байеру, сообщает TZ.

Недавно Бавария объявила о переходе центрбека в качестве свободного агента. Впрочем, мюнхенцы стремятся привлечь Та в состав до 1 июля. Байер требует за ускоренный переход 5 млн евро, но боссы "ротен" назвали требования "безумными".

Но в сезоне 2024/25 cыграл 49 поединков (4 гола) во всех турнирах. На БайАрене он провел 10 лет. Ранее защитник защищал цвет Гамбурга.

Тем временем Джоб Беллингем согласился на переход в Боруссию Д из Сандерленда.

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