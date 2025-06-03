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Футбол

Нидерландский гранд арендует игрока Баварии

Даниэль Перец близок к переходу в ПСВ.
Вчера, 19:34       Автор: Василий Медвидь
Даниэль Перец / Getty Images
Даниэль Перец / Getty Images

Вратарь мюнхенской Баварии Даниэль Перец в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает израильское издание ynet, местный голкипер близок к переходу в стан ПСВ Эйндховен. Трансфер будет оформлен на правах аренды с возможностью потенциального выкупа, которая сейчас является предметом обсуждений.

Даниэль близок к согласованию личных условий с нидерландским грандом. Детали сделки неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария определилась с альтернативой Вирцу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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