Тренер Пармы покинул занимаемую должность ради работы в Интере

Экс-игрок "нерадзурри" вернется в миланский клуб уже в качестве наставника первой команды.

Парма попрощалась с главным тренером команды Кристианом Киву, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщает официальный сайт "джаллоблу", клуб и 44-летний румынский специалист договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Ожидается, что в ближайшее время Киву будет представлен в качестве нового тренера миланского Интера. Во главе "нерадзурри" румын сменит Симоне Индзаги, который отправился работать в саудовский Аль-Хиляль.

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Напомним, что Киву выступал за Интер с 2007 по 2014 год, выиграв с командой ряд трофеев, а в 2010 году завоевал требл.

Также румынский специалист работал тренером в юношеской структуре "нерадзурри" и в 2022 году выиграл с примаверой миланского клуба чемпионат Италии.

Парму Киву возглавил в феврале этого года, финишировав в Серии А на 16 позиции.

Ранее сообщалось, что Интер предложил своему новому главному тренеру двухлетний контракт.

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