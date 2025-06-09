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Футбол

Тренер Пармы покинул занимаемую должность ради работы в Интере

Экс-игрок "нерадзурри" вернется в миланский клуб уже в качестве наставника первой команды.
Сегодня, 14:57       Автор: Игорь Мищук
Кристиан Киву / Getty Images
Кристиан Киву / Getty Images

Парма попрощалась с главным тренером команды Кристианом Киву, пожелав ему успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщает официальный сайт "джаллоблу", клуб и 44-летний румынский специалист договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Ожидается, что в ближайшее время Киву будет представлен в качестве нового тренера миланского Интера. Во главе "нерадзурри" румын сменит Симоне Индзаги, который отправился работать в саудовский Аль-Хиляль.

Читай также: Аль-Хиляль официально представил Индзаги в качестве нового главного тренера

Напомним, что Киву выступал за Интер с 2007 по 2014 год, выиграв с командой ряд трофеев, а в 2010 году завоевал требл.

Также румынский специалист работал тренером в юношеской структуре "нерадзурри" и в 2022 году выиграл с примаверой миланского клуба чемпионат Италии.

Парму Киву возглавил в феврале этого года, финишировав в Серии А на 16 позиции.

Ранее сообщалось, что Интер предложил своему новому главному тренеру двухлетний контракт.

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