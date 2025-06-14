Нещерет: Мы не должны обижаться на себя за поражение от Дании

Накануне матча второго тура молодежного Евро-2025 голкипер сборной Украины U-21 Руслан Нещерет пообщался с прессой.

Нещерет отметил, что, несмотря на досадную поражение в первом туре против Дании, в команде царит хорошая атмосфера.

"Настроение перед матчем у нас хорошее. Я считаю, что мы должны подходить к этой игре именно с таким настроением, потому что нет смысла держать обиду на тот результат, который был в первом поединке. Мы должны на сто процентов подготовиться к следующей встрече. А для достижения лучшего результата, считаю, мы должны пересмотреть те ошибки, которые мы допустили. Все это мы сделали на вчерашнем вечернем просмотре. Поговорили о том, что произошло. Думаю, что в завтрашнем матче команда должна выложиться на все сто процентов и доказать, что она достойна победы".

Руслан также выразил надежду, что в завтрашнем поединке против Финляндии «желто-голубых» поддержат многие болельщики.

«Нам все равно, на каком стадионе играть, ведь во время войны мы постоянно играли за границей, на большом количестве разных арен. Это не так важно. Важно, чтобы команда побеждала, и я бы очень хотел видеть наших болельщиков на трибунах», — цитирует Нещерета официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее своими мыслями поделился руководитель молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса.

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