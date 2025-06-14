iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мельгоса: Если мы будем контролировать эмоции, то покажем против Финляндии хорошую игру

Тренер сборной Украины U-21 высказался о предстоящем поединке на молодежном Евро.
Вчера, 21:52       Автор: Василий Медвидь
Унаи Мельгоса / Getty Images
Унаи Мельгоса / Getty Images

В рамках Евро U-21 Украина сыграет со сверстниками из Финляндии.

Испанец Унаи Мельгоса поделился мыслями о предстоящем поединке своих подопечных.

«Нас ждет тяжелая игра. Бесспорно, она будет непростой, как и все матчи на Евро. Нам важно справиться со своими эмоциями. Это тот урок, который мы усвоили из предыдущего поединка: если мы хорошо готовы, если мы контролируем эмоции — мы можем показать хорошую игру.

Что касается сборной Финляндии — это команда, которая никогда не сдается. Они очень последовательны в своих действиях, они прилагают много усилий в каждом матче, не сомневаются в себе. В Финляндии сезон в разгаре, поэтому игроки в хорошей физической форме. Мне нравится ментальность команды, то, что они всегда играют до конца, у них высокое качество игроков. Для нас это очень серьезный соперник".

Специалист также высказался о кадровых новостях из лагеря «желто-голубых».

«Все наши игроки здоровы, все восстанавливаются. Да, у нас не было много времени на восстановление, но все другие команды в таких же условиях. Даже исполнители, у которых были небольшие повреждения, полностью восстановились. Проблем с этим нет», - резюмировал Мельгоса.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты матчей Евро U-21.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина U-21 Унаи Мельгоса

Статьи по теме

"Результат, конечно, имеет значение": Тренер молодежной сборной Украины - о Евро-2025 "Результат, конечно, имеет значение": Тренер молодежной сборной Украины - о Евро-2025
Бражко, Ванат и другие: Назван состав сборной Украины U-21 на спарринг с Испанией Бражко, Ванат и другие: Назван состав сборной Украины U-21 на спарринг с Испанией
Молодежная сборная Украины встретится с Испанией U-21 перед Евро-2025 Молодежная сборная Украины встретится с Испанией U-21 перед Евро-2025
Дубль Вьюнника не помог Украине U-21 победить ровесников из Польши Дубль Вьюнника не помог Украине U-21 победить ровесников из Польши

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: продолжится молодежной чемпионат Европы
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Чемпионат Европы U-21: Португалия уничтожила Польшу, Франция еле вырвала победу над Грузией
Европа00:06
Франция U-21 вырвала победу над сверстниками из Грузии в матче с сумасшедшей концовкой
Вчера, 23:24
Европа23:24
Саудовский топ-клуб рассматривает Хави и Постекоглу на пост тренера
Европа22:47
Нещерет: Мы не должны обижаться на себя за поражение от Дании
Украина22:14
Карпаты выкупили одного из своих легионеров
Украина21:52
Мельгоса: Если мы будем контролировать эмоции, то покажем против Финляндии хорошую игру
Европа21:14
Интер и Милан поборются с рядом клубов за итальянского вундеркинда
Европа20:39
Де Брюйне прокомментировал свой переход в Наполи
Другие страны20:03
Легенда сборной Бразилии высказался о назначении Анчелотти
Европа20:00
Сане поможет Баварии на Клубном ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK