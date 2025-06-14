Мельгоса: Если мы будем контролировать эмоции, то покажем против Финляндии хорошую игру

В рамках Евро U-21 Украина сыграет со сверстниками из Финляндии.

Испанец Унаи Мельгоса поделился мыслями о предстоящем поединке своих подопечных.

«Нас ждет тяжелая игра. Бесспорно, она будет непростой, как и все матчи на Евро. Нам важно справиться со своими эмоциями. Это тот урок, который мы усвоили из предыдущего поединка: если мы хорошо готовы, если мы контролируем эмоции — мы можем показать хорошую игру.

Что касается сборной Финляндии — это команда, которая никогда не сдается. Они очень последовательны в своих действиях, они прилагают много усилий в каждом матче, не сомневаются в себе. В Финляндии сезон в разгаре, поэтому игроки в хорошей физической форме. Мне нравится ментальность команды, то, что они всегда играют до конца, у них высокое качество игроков. Для нас это очень серьезный соперник".

Специалист также высказался о кадровых новостях из лагеря «желто-голубых».

«Все наши игроки здоровы, все восстанавливаются. Да, у нас не было много времени на восстановление, но все другие команды в таких же условиях. Даже исполнители, у которых были небольшие повреждения, полностью восстановились. Проблем с этим нет», - резюмировал Мельгоса.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты матчей Евро U-21.

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