Арсенал приостановил переговоры о покупке шведского бомбардира

"Канониров" не устраивает установленная Спортингом цена на Виктора Дьекереша.

Переход нападающего сборной Швеции Виктора Дьекереша из лиссабонского Спортинга в лондонский Арсенал может не состояться.

Как сообщает Record, "канониры" заморозили переговоры о покупке 27-летнего футболиста из-за требований португальского клуба.

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По информации источника, в Арсенале считают слишком высокой сумму в 80 миллионов евро, которую лиссабонцы хотят получить за шведского бомбардира.

Отмечается, что Дьекереш больше не является приоритетным вариантом для английского клуба, который теперь намерен сконцентрироваться на кандидатурах Беньямина Шешко из Лейпцига и Олли Уоткинса из Астон Виллы.

В минувшем сезоне шведский нападающий провел за Спортинг во всех турнирах 52 матча, в которых забил 54 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дьекереш отказался от перехода в Манчестер Юнайтед.

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