Коман стал автором первого гола в истории обновленного формата Клубного чемпионата мира

В рамках 1-го тура Клубного чемпионата мира Бавария встречается с Оклендом.

На 6-й минуте матча вингер мюнхенцев Кингсли Коман открыл счет. Француз стал автором первого гола в истории обновленного формата.

В ночь с 14 на 15 июня состоялся матч-открытие между Интер Майами и Аль-Агли, но там забитых мячей не было.

Отметим, что ранее Клубный чемпионат мира проводился ежегодно, но в нем участвовали только 6 клубов, которые выигрывали Лигу чемпионов своей конфедерации. Теперь турнир будет проводиться раз в 4 года и в нем будут участвовать 32 клуба из 6 разных конфедераций.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира.

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