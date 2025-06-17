Флуминенсе и Боруссия Дортмунд не выявили победителя в матче Клубного чемпионата мира

В рамках 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу Флуминенсе встретился с Боруссией.

Команды провели непримечательный поединок, где немного лучше, особенно в первом тайме, выглядел бразильский коллектив, который имел некоторые острые моменты.

Впрочем, ни один из шансов не привел к взятию ворот в исполнении подопечных Ренато Гаушо.

Боруссия имела полумоменты после перерыва, однако, также не смогла открыть счет в поединке, поэтому команды «розошлись миром» без забитых мячей.

Флуминенсе - Боруссия Дортмунд 0:0.

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