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Футбол

Реал отказался от покупки хавбека сборной Германии

Анджело Штиллер не переедет в Мадрид.
Сегодня, 19:14       Автор: Андрей Безуглый
Анджело Штиллер / Getty Images
Анджело Штиллер / Getty Images

Реал решил отказаться от трансфера Анджело Штиллера, пишет AS.

По информации издания, мадридцы решили выйти из переговоров по хавбеку из-за ценника, установленного Штутгартом.

Немецкий клуб отказался отпускать своего таланта менее, чем за 50 млн евро. Клубы в итоге так и не смогли прийти к соглашению.

Напомним, в прошлом сезоне 24-летний Штиллер провел 47 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистами.

Ранее также не смогли между собой договориться и Валенсия с Миланом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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