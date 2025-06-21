Клуб Ла Лиги отказался продавать своего лидера в Милан

Испанская Валенсия отказалась отпускать Хави Герру в итальянский Милан.

Как сообщает AS, «летучие мыши» не приняли предложение в размере 16 млн евро + 4 млн евро бонусами за Герру. Клуб хочет получить около 30 миллионов евро.

«Россонери» не намерены сдаваться и планируют сделать еще одно предложение по поводу трансфера игрока.

30% от продажи Хави получит Вильярреал, воспитанником которого является 21-летний полузащитник.

Напомним, ранее стало известно, что Милан близок к подписанию лидера Байера.

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