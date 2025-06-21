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Футбол

Байер близок к продаже еще одного лидера

Гранит Джака может стать игроком Милана.
Сегодня, 17:14       Автор: Василий Медвидь
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Леверкузенский Байер может продать еще одного ключевого игрока команды.

Как сообщает Calciomercato, Милан договорился об условиях контракта с Гранитом Джакой. Швейцарец согласился на 3-летнее соглашение, в течение которого будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон с бонусами.

Теперь «россонери» предстоит договориться с «фармацевтами» об условиях трансфера. Итальянский коллектив готов предложить 10 миллионов евро за игрока, который будет призван заменить Тиджани Рейндерса, перешедшего в стан Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что Байер продал Вирца в Ливерпуль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер

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