Байер близок к продаже еще одного лидера

Леверкузенский Байер может продать еще одного ключевого игрока команды.

Как сообщает Calciomercato, Милан договорился об условиях контракта с Гранитом Джакой. Швейцарец согласился на 3-летнее соглашение, в течение которого будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон с бонусами.

Теперь «россонери» предстоит договориться с «фармацевтами» об условиях трансфера. Итальянский коллектив готов предложить 10 миллионов евро за игрока, который будет призван заменить Тиджани Рейндерса, перешедшего в стан Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что Байер продал Вирца в Ливерпуль.

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