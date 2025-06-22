Ливерпуль планирует приобрести защитника сборной Англии
Марк Гэхи интересует не только мерсисайдцев.
Ливерпуль нацелился на приобретения Майкла Гэхи, пишет Дэйв Окоп.
Журналист утверждает, что мерсисайдцы уверены в том, что защитника удастся подписать за 30 млн евро.
Напомним, что Гэхи хочет уйти из Кристал Пэлас и отказывается подписывать новый контракт. Если "орлы" не продадут еще сейчас, то упустят бесплатно.
Ожидается, что Пэлас хотел бы выручить большую сумму за игрока, однако ближе к закрытию окна клуб может быть вынужден пойти на уступки.
При этом Гэхи также интересен Арсеналу, Ньюкаслу и Тоттенхэму, которые также могут вмешаться в переговоры.
Ранее также защитник Ливерпуля будет продан в Бундеслигу.
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