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Футбол

Ливерпуль планирует приобрести защитника сборной Англии

Марк Гэхи интересует не только мерсисайдцев.
Сегодня, 17:56       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гэхи / Getty Images
Марк Гэхи / Getty Images

Ливерпуль нацелился на приобретения Майкла Гэхи, пишет Дэйв Окоп.

Журналист утверждает, что мерсисайдцы уверены в том, что защитника удастся подписать за 30 млн евро.

Напомним, что Гэхи хочет уйти из Кристал Пэлас и отказывается подписывать новый контракт. Если "орлы" не продадут еще сейчас, то упустят бесплатно.

Ожидается, что Пэлас хотел бы выручить большую сумму за игрока, однако ближе к закрытию окна клуб может быть вынужден пойти на уступки.

При этом Гэхи также интересен Арсеналу, Ньюкаслу и Тоттенхэму, которые также могут вмешаться в переговоры.

Ранее также защитник Ливерпуля будет продан в Бундеслигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Гехи

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