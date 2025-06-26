Полузащитник Манчестер Сити больше не поможет команде на КЧМ-2025
Манчестер Сити потерял из-за травмы полузащитника Клаудио Эчеверри, который с большой долей вероятности больше не сыграет на Клубном чемпионате мира-2025.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сообщил, что 19-летний футболист получил повреждение голеностопа в матче турнира против Аль-Айна (6:0) и выбыл на несколько недель.
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"У него проблемы с голеностопом. К сожалению, он будет отсутствовать две или три недели. Мне так жаль его", - приводит слова наставника английской команды Sky Sports.
Эчеверри провел на КЧМ-2025 один матч с Аль-Айном, в котором отличился забитым мячом.
Манчестер Сити уже досрочно оформил выход в плей-офф турнира, а в четверг, 26 июня, проведет заключительный поединок группового раунда против Ювентуса.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити выбрал преемника Гвардиолы.
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