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Футбол

Штутгарт оценил своего нападающего в 100 млн евро

Ник Вольтемаде - ценный актив "швабов".
Сегодня, 14:15       Автор: Андрей Безуглый
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Штутгарт определился с ценником Ника Вотемаде, пишет Kicker.

Напомним, что форвард молодежной сборной Германии уже согласовал контракт с Баварией. Мюнхенцы готовы заплатить за нападающего 50 млн евро.

В контракте Вольтемаде нет суммы отступных, потому Штутгарт сам определил цену - 100 млн евро.

Бавария видит в Нике универсального форварда, который сможет подменять Харри Кейна или выполнять функции ушедшего Томаса Мюллера. Однако платить более 60 млн евро за игрока запаса клуб не будет.

На текущий момент стороны ведут переговоры, которые только начали набирать обороты. Вероятность того, что стороны найдут компромисс - весьма велика.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси может уехать в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт

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