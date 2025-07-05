iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер заинтересовался игроком, который не нужен Барсе

"Нерадзурри" могут подписать нового голкипера.
Сегодня, 18:21       Автор: Василий Медвидь
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген

Интер может улучшить свою вратарскую линию.

Как сообщает издание Sport.es, «нерадзурри» готовы подписать Марка-Андре тер Штегена. Клуб провел переговоры с Барселоной.

Миланский клуб может рассчитывать на то, что им не придется платить за трансфер немца, поскольку каталонцам не нужен немец, и они хотят избавиться от его долгосрочного контракта, согласно которому он должен получать одну из самых больших зарплат в коллективе.

Интер видит в Марке-Андре замену Яну Зоммеру, которым заинтересовался Галатасарай, ищущий замену Фернандо Муслере, но пока рассматривает и другие варианты.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона определилась с альтернативой Нико Уильямсу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Интер Милан

Статьи по теме

Интер подписал форварда середняка Серии A Интер подписал форварда середняка Серии A
Моуринью: Надеюсь, Киву не выиграет требл, потому что я эгоист Моуринью: Надеюсь, Киву не выиграет требл, потому что я эгоист
Барселона определилась с альтернативой Уильямсу Барселона определилась с альтернативой Уильямсу
Один из лидеров Интера принял окончательное решение о своем будущем Один из лидеров Интера принял окончательное решение о своем будущем

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ - Бавария, Реал - Боруссия Д и матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа19:33
ПСЖ хочет подписать новый контракт со своим талантом
Велоспорт19:16
Филипсен выиграл стартовый этап Тур де Франс-2025
Европа18:51
Нападающий сборной Англии согласился перейти в Арсенал
Европа18:48
Талантливый защитник отказался от перехода в амбициозный клуб Серии А
Теннис18:34
Ястремская завершила выступления на Уимблдоне-2025 после третьего раунда
Формула 118:22
Гран-при Великобритании: Ферстаппен неожиданно опередил Макларен в квалификации
Европа18:21
Интер заинтересовался игроком, который не нужен Барсе
Европа17:55
Манчестер Юнайтед подписал таланта из Южной Америки
Европа17:54
Клуб-сенсация прошлого сезона АПЛ усилился бразильским форвардом
Европа17:19
Челси представил английского таланта в качестве новичка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK