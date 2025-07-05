Интер заинтересовался игроком, который не нужен Барсе

Интер может улучшить свою вратарскую линию.

Как сообщает издание Sport.es, «нерадзурри» готовы подписать Марка-Андре тер Штегена. Клуб провел переговоры с Барселоной.

Миланский клуб может рассчитывать на то, что им не придется платить за трансфер немца, поскольку каталонцам не нужен немец, и они хотят избавиться от его долгосрочного контракта, согласно которому он должен получать одну из самых больших зарплат в коллективе.

Интер видит в Марке-Андре замену Яну Зоммеру, которым заинтересовался Галатасарай, ищущий замену Фернандо Муслере, но пока рассматривает и другие варианты.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона определилась с альтернативой Нико Уильямсу.

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