Ливерпуль согласовал условия контракта с потенциальной заменой Нуньеса

Ливерпуль определился с приоритетной целью на позицию форварда.

Как сообщает Николо Скира, мерсисайдцы договорились об условиях контракта с Уго Экитике. Француз согласился подписать соглашение сроком до 2030 года.

23-летний нападающий предпочитает переход именно в стан «красных», но им придется еще договариваться с Айнтрахтом.

"Орлы" будут требовать за Уго не менее 100 миллионов евро, поэтому переговоры между клубами начнутся только после продажи Дарвина Нуньеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи сделает еще одно предложение по трансферу Нуньеса.

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