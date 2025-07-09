iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль согласовал условия контракта с потенциальной заменой Нуньеса

Уго Экитике отдает предпочтение мерсисайдцам.
Сегодня, 13:57       Автор: Василий Медвидь
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

Ливерпуль определился с приоритетной целью на позицию форварда.

Как сообщает Николо Скира, мерсисайдцы договорились об условиях контракта с Уго Экитике. Француз согласился подписать соглашение сроком до 2030 года.

23-летний нападающий предпочитает переход именно в стан «красных», но им придется еще договариваться с Айнтрахтом.

"Орлы" будут требовать за Уго не менее 100 миллионов евро, поэтому переговоры между клубами начнутся только после продажи Дарвина Нуньеса.

Напомним, ранее сообщалось, что Наполи сделает еще одно предложение по трансферу Нуньеса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Уго Экитике

Статьи по теме

Ливерпуль снова нацелился на защитника из Бундеслиги Ливерпуль снова нацелился на защитника из Бундеслиги
Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты после его смерти Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты после его смерти
"Невоспетый герой с большим сердцем": памяти Жоты "Невоспетый герой с большим сердцем": памяти Жоты
Бавария, Ливерпуль и Тоттенхэм нацелились на французского защитника Бавария, Ливерпуль и Тоттенхэм нацелились на французского защитника

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ против Реала, продолжение женского Евро и квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа17:25
Лион узнал приговор по апелляции на исключение из Лиги 1
Другие страны17:20
Клубный чемпионат мира-2025: ПСЖ и Реал разыграют путевку в финал, куда уже вышел Челси
Европа16:59
"Никого винить не стоит": Мусиала впервые высказался о своей травме
Лига Чемпионов16:35
Украинские арбитры назначены на матч квалификации Лиги чемпионов
Европа16:10
Капитан Лас-Пальмаса во второй раз поборол рак
Европа15:45
"Время прощаться": футболист Динамо сделал заявление о своем будущем
Другие страны15:15
"Все знают, какой он": Луис Энрике встал на защиту Доннаруммы после травмы Мусиалы
Европа14:59
Рома нашла конкурента Довбику
Другие страны14:50
"Будет весело": Луис Энрике оценил матч с Реалом
Киберспорт14:32
NaVi победили во втором туре Esports World Cup
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK