Аталанта навяжет Роме конкуренцию за нападающего сборной Грузии

На звезду "крестоносцев" вырос спрос в Италии.

Форвард французского Лиона Жорж Микаутадзе может перебраться в Серию A. Интерес к грузину проявила Аталанта из Бергамо, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Богиня" присоединилась к списку заинтересованных в нападающем. Столичная Рома тоже мониторит ситуацию вокруг Микаутадзе. В его приглашении заинтересован спортивный директор "волков" Фредерик Массара.

В минувшем сезоне Микаутадзе провел 47 поединков во всех турнирах (17 голов, 11 ассистов). Контракт грузинского форварда с "ткачами" рассчитан до лета 2028 года. Он также выступал в чемпионатах Бельгии и Нидерландов.

Тем временем туринский Ювентус подготовил предложение МЮ относительно нападающего Джейдона Санчо.

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