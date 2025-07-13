iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Штутгарт положил глаз на призовые Баварии за КЧМ

Потому клуб так высоко и оценивает Ника Вольтемаде.
Сегодня, 11:59       Автор: Андрей Безуглый
Ник Вольтемаде / Getty Images
Ник Вольтемаде / Getty Images

Штутгарт готов расстаться с Ником Вольтемаде, пишет Bild.

Бавария сделала первое предложение по форварду в размере 40+5 млн евро, однако получила немедленный отказ.

"Швабы" в курсе призовых мюнхенцев за клубный ЧМ, а потому готовы рассматривать предложения только от 80 млн евро.

Однако при этом в клубе сохраняется уверенность, что Вольтемаде проведет в Штутгарте минимум еще один сезон.

Ранее также сообщалось, что Аталанта вступила в гонку за форвардом сборной Грузии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штутгарт

Статьи по теме

Штутгарт оценил своего нападающего в 100 млн евро Штутгарт оценил своего нападающего в 100 млн евро
Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025 Бавария согласовала договор с лучшим бомбардиром молодежного Евро-2025
Штутгарт назвал цену своего лидера Штутгарт назвал цену своего лидера
Прорывной новичок Штутгарта заинтересовал европейские клубы Прорывной новичок Штутгарта заинтересовал европейские клубы

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Игровые14:50
Экс-звезда НХЛ с пивом в руке поймал мяч после хоум-рана в матче МЛБ
Европа14:48
Эрнандес предложил Аль-Хилялю подписать еще одного игрока Милана
Европа14:17
Ливерпуль согласовал контракт с защитником сборной Англии
Европа14:13
Ливерпуль может устроить обмен звездами с Реалом
Бокс13:44
Усик завершил лагерь перед вторым боем против Дюбуа
Европа13:34
Челси твердо намерен избавиться от провального трансфера
Украина13:15
Календарь Динамо: "бело-синие" добавили румынский клуб в список спарринг-партнеров
Европа12:59
Бешикташ подписал лидера Бенфики
Формула 112:47
Ферстаппен второй худший по регрессу в текущем сезоне пилот
Европа12:25
Бенфика приняла неожиданное решение по Трубину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK