Штутгарт положил глаз на призовые Баварии за КЧМ

Потому клуб так высоко и оценивает Ника Вольтемаде.

Штутгарт готов расстаться с Ником Вольтемаде, пишет Bild.

Бавария сделала первое предложение по форварду в размере 40+5 млн евро, однако получила немедленный отказ.

"Швабы" в курсе призовых мюнхенцев за клубный ЧМ, а потому готовы рассматривать предложения только от 80 млн евро.

Однако при этом в клубе сохраняется уверенность, что Вольтемаде проведет в Штутгарте минимум еще один сезон.

Ранее также сообщалось, что Аталанта вступила в гонку за форвардом сборной Грузии.

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