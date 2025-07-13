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Футбол

Ливерпуль согласовал контракт с защитником сборной Англии

Марк Гэхи готов к переходу.
Сегодня, 14:17       Автор: Андрей Безуглый
Марк Гэхи / Getty Images
Марк Гэхи / Getty Images

Ливерпуль согласовал условия личного контракта с капитаном Кристал Пэлас, Марком Гэхи,  сообщаетНиколо Скира.

По данным источника, 25-летний англичанин ивуарийского происхождения согласился подписать контракт до 2030 года.

Отмечается, что Гэхи уже сообщил руководству "орлов" о своем желании присоединиться к команде Арне Слота.

Текущий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, однако Кристал Пэлас все еще отказывается отпускать игрока задешево.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси должен покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк Гехи

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