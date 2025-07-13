Челси твердо намерен избавиться от провального трансфера

Нападающий Челси Кристофер Нкунку точно покинет клуб летом, пишет L’Equipe.

Как сообщает источник в клубе, Энцо Мареска вообще не рассчитывает на француза. Особенно, после покупки Лиама Делапа и Жоао Педро.

Ранее на тренировках тренер использовал Нкунку на позиции опорника, чтобы "проверить его характер".

Сам же игрок, очевидно, хочет играть ближе к атаке, но даже там все позиции заняты.

На текущий момент известно об интересе к Нкунку со стороны Баварии, Манчестер Юнайтед и Интера.

Ранее также сообщалось, что Штутгарт намерен сохранить Вольтемаде.

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