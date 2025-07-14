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Футбол

Барселона может подписать вингера Баварии

Брайан Сарагоса должен стать дешевой альтернативой Рэшфорду.
Сегодня, 12:05       Автор: Андрей Безуглый
Брайан Сарагоса / Getty Images
Брайан Сарагоса / Getty Images

Барселона заинтересовалась Брайаном Сарагосой, утверждает El Chiringuito TV.

По информации источника, каталонцы уже связались с представителями игроками, чтобы узнать о его планах.

Сарагоса не против присоединиться к каталонскому клубу, хоть и связан контрактом с Баварией до 2029 года.

Мюнхенцы выкупили вингера у Гранады за 13 млн евро, но вторую половину прошлого сезона Сарагоса провел в Осасуне.

Ранее также сообщалось, что защитник Валенсии близок к переходу в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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