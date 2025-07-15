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Футбол

Ярмолюк получил звездного одноклубника

Джордан Хендерсон перебрался в Брентфорд.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Медвидь
Джордан Гендерсон / Getty Images
Джордан Гендерсон / Getty Images

Английский Брентфорд усилился опытным полузащитником.

В состав "пчел" перешел Джордан Хендерсон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Англичанин подписал контракт на 2 года. Финансовые детали неизвестны.

Хендерсон стал игроком Брентфорда на правах свободного агента. Ранее он выступал за Аякс.

Напомним, ранее сообщалось, что Брентфорд продал конкурента Ярмолюка в Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Джордан Гендерсон

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