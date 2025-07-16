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Футбол

Ямаль получил культовый номер Барселоны

Нападающий вознагражден за новый контракт.
Сегодня, 20:26       Автор: Антон Федорцив
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Звезда испанской Барселоны Ламин Ямаль сменил игровой номер. В новом сезоне он будет выступать под "десяткой", сообщает YouTube-канал клуба.

Недавно вингер отпраздновал 18-летие. С этого дня начал действовать новый контракт Ямаля с Барсой – до лета 2031 года. Теперь стороны отпраздновали соглашение передачей особенного номера.

Ранее Ямаль одевал футболки с цифрами 41, 27 и 19 на спине. Зато "десятку" в разное время носили знаковые футболисты "блаугранас". В частности, под 10-м номером выступали Лионель Месси, Роналдиньо, Ривалдо, Георге Хаджи и другие.

Напомним, ранее Барселона начали переговоры с ДР Конго относительно спонсорства.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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