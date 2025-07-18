iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Топ-клуб АПЛ серьезно включился в борьбу за Забарного

Тоттенхэм хочет подписать центрбека Борнмута.
Сегодня, 15:59       Автор: Василий Медвидь
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

На украинца Илью Забарного появился новый претендент.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, в борьбу за центрбека включился лондонский Тоттенхэм. «Шпоры» направили предложение в размере 70 млн евро.

На данный момент приоритетом для самого игрока является переход в ПСЖ, но парижане пока не удовлетворили финансовые запросы Борнмута, поэтому ситуация может измениться, если Забарный не будет настаивать именно на трансфере в столицу Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб АПЛ пожаловался на Тоттенхэм за неправомерные переговоры с их игроком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

Статьи по теме

Борнмут установил цену на Забарного, ниже которой не отпустит игрока Борнмут установил цену на Забарного, ниже которой не отпустит игрока
ПСЖ возобновит переговоры по Забарному ПСЖ возобновит переговоры по Забарному
В Германии изменили название города в честь легенды сборной В Германии изменили название города в честь легенды сборной
Сборная Украины неожиданно уступила Сербии в Лиги наций Сборная Украины неожиданно уступила Сербии в Лиги наций

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров
Календарь Динамо: у "бело-синих" запланирован старт в отборе Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа19:28
В Германии изменили название города в честь легенды сборной
Другие19:15
Сборная Украины неожиданно уступила Сербии в Лиги наций
Европа18:59
Сын экс-игрока Челси подписал контракт с клубом
Европа18:43
Неизвестный обокрал обладателя Золотого мяча
Европа18:23
Вингер Челси попрощался с фанатами перед переходом к принципиальному конкуренту
Европа18:07
Левандовски готов вернуться в сборную Польши
Украина17:57
Александрия полноценно подписала бразильского полузащитника
Европа17:35
Еще один клуб готовится вступить в гонку за Исаком
Европа17:20
Турецкий топ-клуб намерен подписать лидера Манчестер Сити
Формула 117:10
Феррари использует обновленную подвеску на Гран-при Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK