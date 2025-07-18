Топ-клуб АПЛ серьезно включился в борьбу за Забарного

На украинца Илью Забарного появился новый претендент.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, в борьбу за центрбека включился лондонский Тоттенхэм. «Шпоры» направили предложение в размере 70 млн евро.

На данный момент приоритетом для самого игрока является переход в ПСЖ, но парижане пока не удовлетворили финансовые запросы Борнмута, поэтому ситуация может измениться, если Забарный не будет настаивать именно на трансфере в столицу Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб АПЛ пожаловался на Тоттенхэм за неправомерные переговоры с их игроком.

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