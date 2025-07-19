Барселона нацелилась на подписание бразильского таланта

Каталонская Барселона хочет усилиться очередным талантом.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» намерены подписать Рикельме Фелипе из Флуминенсе. Игрока могут приобрести по «сниженной цене», ведь уже с марта следующего года он сможет вести переговоры с европейскими клубами о переходе на правах свободного агента.

Рикельме провел 18 матчей за Флуминенсе без результативных действий. Его стоимость оценивается в 6 млн евро.

18-летний бразилец может играть на обоих флангах атаки.

Примечательно, что игрок назван в честь Хуана Романа Рикельме, который играл за Барселону с 2002 по 2005 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона подпишет нового звездного вингера.

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