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Футбол

Два игрока претендуют на "десятку" в Реале

Килиан Мбаппе и Арда Гюлер могут получить культовый номер.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В Реале все еще не решили, кому достанется 10-й номер, сообщает Marca.

Логично было бы отдать знаковую цифру Килиану Мбаппе, который является главной звездой клуба и играет под "десяткой" в сборной Франции.

Однако сам француз не просил отдать ему номер. С другой же стороны на "десятку" претендует Арда Гюлер, который хочет ее получить.

Тем не менее, мнение футболистов хоть и будет учитываться, однако решение все равно будет принимать руководство клуба. 

Также есть небольшой шанс, что следующий сезон команда проведет без 10-го номера.

Напомним, другой футболист Реала пропустит старт сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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