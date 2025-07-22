Два игрока претендуют на "десятку" в Реале
Килиан Мбаппе и Арда Гюлер могут получить культовый номер.
В Реале все еще не решили, кому достанется 10-й номер, сообщает Marca.
Логично было бы отдать знаковую цифру Килиану Мбаппе, который является главной звездой клуба и играет под "десяткой" в сборной Франции.
Однако сам француз не просил отдать ему номер. С другой же стороны на "десятку" претендует Арда Гюлер, который хочет ее получить.
Тем не менее, мнение футболистов хоть и будет учитываться, однако решение все равно будет принимать руководство клуба.
Также есть небольшой шанс, что следующий сезон команда проведет без 10-го номера.
Напомним, другой футболист Реала пропустит старт сезона.
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