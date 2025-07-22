Два игрока претендуют на "десятку" в Реале

Килиан Мбаппе и Арда Гюлер могут получить культовый номер.

В Реале все еще не решили, кому достанется 10-й номер, сообщает Marca.

Логично было бы отдать знаковую цифру Килиану Мбаппе, который является главной звездой клуба и играет под "десяткой" в сборной Франции.

Однако сам француз не просил отдать ему номер. С другой же стороны на "десятку" претендует Арда Гюлер, который хочет ее получить.

Тем не менее, мнение футболистов хоть и будет учитываться, однако решение все равно будет принимать руководство клуба.

Также есть небольшой шанс, что следующий сезон команда проведет без 10-го номера.

Напомним, другой футболист Реала пропустит старт сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!