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Футбол

Барселона продала резервиста в чемпионат Португалии

Чемпион Испании немного подзаработал.
Сегодня, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Пау Виктор (слева) / ФК Брага
Пау Виктор (слева) / ФК Брага

Нападающий Пау Виктор покинул испанскую Барселону. Испанец перебрался в португальскую Брагу, сообщает официальный сайт клуба.

Барса получила за атакующего исполнителя 12 млн евро. Еще 3 млн "оружейники" могут выплатить в качестве бонусов. Брага подписала с Виктором 5-летний контракт и сразу установила клаусулу на уровне 50 млн в евровалюте.

В прошлом сезоне нападающий провел 29 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Виктор впервые будет играть вне Испании. Воспитывался он в структуре Жироны, а из родного клуба на правах аренды также играл за Сабадель.

К слову, хавбек Ориоль Ромеу не поехал в турне по Азии с Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона брага Пау Виктор

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