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Футбол

Гвардиола сменил имидж перед стартом нового сезона

Тренер Манчестер Сити кардинально уменьшил количество волос на лице.
Вчера, 23:49       Автор: Игорь Мищук
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил сменить свой имидж перед стартом нового сезона.

На протяжении своей карьеры во главе "горожан" специалист был известен свои образом с привычной лысиной и густыми волосами на лице.

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Однако перед началом новой кампании 54-летний тренер решил поэкспериментировать с внешностью. Наставник Ман Сити сбрил бороду и оставил только усы, сделав их гораздо более заметными.

В Англии Гвардиоле сразу припомнили, как в феврале 2021 года во время пресс-конференции он любовался усами корреспондента TNT Sports Фреда Калдейры, отметив, что они выглядят "привлекательно и сексуально".

Ранее сообщалось, что Гвардиола посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Галлахеров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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