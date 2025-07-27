Гвардиола сменил имидж перед стартом нового сезона

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола решил сменить свой имидж перед стартом нового сезона.

На протяжении своей карьеры во главе "горожан" специалист был известен свои образом с привычной лысиной и густыми волосами на лице.

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Однако перед началом новой кампании 54-летний тренер решил поэкспериментировать с внешностью. Наставник Ман Сити сбрил бороду и оставил только усы, сделав их гораздо более заметными.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Pep Guardiola has a moustache. 🚨‼️ pic.twitter.com/8E1INZy1Y5 — City Report (@cityreport_) July 27, 2025

В Англии Гвардиоле сразу припомнили, как в феврале 2021 года во время пресс-конференции он любовался усами корреспондента TNT Sports Фреда Калдейры, отметив, что они выглядят "привлекательно и сексуально".

Pep Guardiola now has a moustache. 🥸 pic.twitter.com/VnkRdvfXCt — City Xtra (@City_Xtra) July 27, 2025

Ранее сообщалось, что Гвардиола посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Галлахеров.

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