Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал

Новый наставник мадридского Реала Хаби Алонсо определил универсала Давида Алабу пятым центрбеком в иерархии. Королевский клуб предложил австрийцу расторгнуть контракт, сообщает AS.

Защитник отклонил предложение "сливочных". Оклад Алабы – 22,5 млн евро до налогообложения ежегодно. Контракт защитника с Реалом действует до лета 2026 года. Мадридцы готовы компенсировать часть выплат, а вот австриец стремится получить всю сумму.

В прошлом сезоне Алаба провел всего 14 матчей во всех турнирах, а в позапрошлом – 17 поединков. Стабильным игроком основы Реала защитник был только в дебютной кампании (2021/22).

Кстати, ранее Реал продал собственного воспитанника немецкому Штутгарту.

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