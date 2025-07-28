iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал

Звезда "сливочных" имеет одну из самых высоких зарплат.
Сегодня, 08:00       Автор: Антон Федорцив
Давид Алаба / Getty Images
Давид Алаба / Getty Images

Новый наставник мадридского Реала Хаби Алонсо определил универсала Давида Алабу пятым центрбеком в иерархии. Королевский клуб предложил австрийцу расторгнуть контракт, сообщает AS.

Защитник отклонил предложение "сливочных". Оклад Алабы – 22,5 млн евро до налогообложения ежегодно. Контракт защитника с Реалом действует до лета 2026 года. Мадридцы готовы компенсировать часть выплат, а вот австриец стремится получить всю сумму.

В прошлом сезоне Алаба провел всего 14 матчей во всех турнирах, а в позапрошлом – 17 поединков. Стабильным игроком основы Реала защитник был только в дебютной кампании (2021/22).

Кстати, ранее Реал продал собственного воспитанника немецкому Штутгарту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Давид Алаба

Статьи по теме

Реал продлил контракт с баскетбольной легендой Реал продлил контракт с баскетбольной легендой
Два игрока претендуют на "десятку" в Реале Два игрока претендуют на "десятку" в Реале
Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы
Реал готов избавиться от "призрака" на 30 миллионов Реал готов избавиться от "призрака" на 30 миллионов

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа10:59
Ювентус нацелился на капитана Спортинга
НБА10:26
Шестикратный чемпион НБА продлил контракт с тренером
Другие страны09:58
Бывший тренер Реала возглавил экзотическую сборную
Европа09:27
Инсинье получил новый карьерный вариант в Серии A
НБА08:53
Экс-форвард Кливленда арестован за мошенничество
Теннис08:22
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
Европа08:00
Подверженный травмам защитник отказался покидать Реал
Европа07:29
Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира
Европа01:08
Ньюкасл согласовал контракт с заменой своему основному форварду
Другие00:35
Комащук отказалась от совместного фото с российской фехтовальщицей на церемонии награждения ЧМ-2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK