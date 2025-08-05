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Футбол

Барселона намерена оштрафовать тер Штегена за неповиновение

Кипер отказывается подписывать заключение о травме.
Вчера, 20:42       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Барселона может серьезно оштрафовать Марка-Андре тег Штегена, пишет Mundo Deportivo.

Дело в том, что голкипер отказывается подписывать заключение о своей травме для Ла Лиги. В нем утверждается, что восстановление займет четыре месяца, что позволит каталонцам заявить Гарсию.

Барселона будет опираться на действующее соглашение между Ла Лигой и Ассоциацией испанских футболистов (AFE). Согласно ему каталонцы смогут оштрафовать немца на максимум на 340 тысяч евро.

Кроме того, клуб может довести дело до крайности и либо отстранить игрока, либо разорвать с ним контракт в одностороннем порядке.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Реала может перейти в греческий чемпионат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген

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